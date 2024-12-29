Beşiktaş Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Tamamlandı!

Beşiktaş Kulübü'nde Genel Kurul Heyecanı

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Bu önemli kongrede oy verme işlemi sona erdi ve siyah-beyazlı camianın yeni başkanı belirlenmek üzere, süreç tamamlandı.

Katılım Yoğun Oldu

Kulüp üyeleri, toplam 26 sandıkta oy kullanma işlemini tamamladı. Genel kurulda, Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı arasında gerçekleşen başkanlık yarışı dikkati çekti. Kongreye katılan üye sayısı ise 13 bin 158 olarak kaydedildi.

Beşiktaş taraftarının ve üyelerinin büyük ilgi gösterdiği bu süreçte, kulübün geleceği ile ilgili önemli kararların alındığı ifade ediliyor.