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Beşiktaş Olağanüstü Seçiminde İlk Sonuçlar: Adalı Önde

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda yapılan oylamada Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'in oldukça önünde.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:57
Beşiktaş Olağanüstü Seçiminde İlk Sonuçlar: Adalı Önde

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçiminde İlk Oy Sonuçları

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Oylama işlemleri başlarken, ilk 5 sandıkta yapılan tasnif sonuçları dikkat çekti.

İlk Sandık Sonuçları

İlk sandıkta Serdal Adalı’ya 281, Hüseyin Yücel’e 148 oy çıktı.

İkinci Sandık Sonuçları

İkinci sandıkta ise Adalı’ya 298, Yücel’e 124 oy verildi.

Diğer Sandık Sonuçları

Üçüncü sandıkta Serdal Adalı’ya 290, Hüseyin Yücel’e 168 oy verilirken; dördüncü sandıkta Adalı’ya 286, Yücel’e 145 oy çıktı. Beşinci sandıkta ise Adalı’ya 313, Yücel’e 120 oy verildi.

Genel Sonuç

Kongre sonucunda ilk 5 sandıkta Serdal Adalı toplamda 1468 oy alırken, Hüseyin Yücel 705 oyda kaldı.

Bu sonuçlar, Beşiktaş Kulübü için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

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