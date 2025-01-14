Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Reeder Samsunspor maçı için çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:03
Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü evinde Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu maç öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmanın başında futbolcular, ısınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmaları yaptı.

Idmanın sonunda ise ekip, dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, Reeder Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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