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Beşiktaş, Rizespor Maçına Hazırlanıyor!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:13
Beşiktaş, Rizespor Maçına Hazırlanıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, bu önemli mücadeleye hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, kondisyon çalışmalarıyla ter döktü.

Takım, antrenman sırasında iki grup halinde salonda kuvvet, dayanıklılık ve esneklik çalışmaları yaptı. Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla devam edecek.

Bu süreçte futbolseverler, takımın maç öncesi formunu ve motivasyonunu merakla takip ediyor.

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