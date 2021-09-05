Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi isimler var? işte UEFA listesi!

2021 – 2022 yılı sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş kadrosu
- 30 numaralı forma sahibi olan futbolcu Ersin Destanoğlu
- 34 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mert Günok
- 2 numaralı forma sahibi olan futbolcu Valentın Rosıer
- 3 numaralı forma sahibi olan futbolcu Rıdvan Yılmaz
- 4 numaralı forma sahibi olan futbolcu Francısco Montero
- 5 numaralı forma sahibi olan futbolcu Josef De Souza
- 7 numaralı forma sahibi olan futbolcu Kevın Nkoudou
- 8 numaralı forma sahibi olan futbolcu Salih Uçan
- 9 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mıchy Batshuayı
- 10 numaralı forma sahibi olan futbolcu Oğuzhan Özyakup
- 11 numaralı forma sahibi olan futbolcu Gökhan Töre
- 12 numaralı forma sahibi olan futbolcu Can Bozdoğan
- 13 numaralı forma sahibi olan futbolcu Atıba Hutchınson
- 14 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mehmet Topal
- 15 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mıralem Pjanıc
- 17 numaralı forma sahibi olan futbolcu Cyle Ların
- 18 numaralı forma sahibi olan futbolcu Rachıd Ghezzal
- 20 numaralı forma sahibi olan futbolcu Necip Uysal
- 21 numaralı forma sahibi olan futbolcu Fabrıce Nsakala
- 23 numaralı forma sahibi olan futbolcu Welinton Souza
- 24 numaralı forma sahibi olan futbolcu Domagoj Vıda
- 28 numaralı forma sahibi olan futbolcu Kenan Karaman
- 46 numaralı forma sahibi olan futbolcu Serdar Saatçı
- 77 numaralı forma sahibi olan futbolcu Umut Meraş
- 90 numaralı forma sahibi olan futbolcu Alex Teıxeıra
Son Güncelleme: 05.09.2021 15:02