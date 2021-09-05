Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi isimler var? işte UEFA listesi!

2021 – 2022 yılı sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş kadrosu

30 numaralı forma sahibi olan futbolcu Ersin Destanoğlu

34 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mert Günok

2 numaralı forma sahibi olan futbolcu Valentın Rosıer

3 numaralı forma sahibi olan futbolcu Rıdvan Yılmaz

4 numaralı forma sahibi olan futbolcu Francısco Montero

5 numaralı forma sahibi olan futbolcu Josef De Souza

7 numaralı forma sahibi olan futbolcu Kevın Nkoudou

8 numaralı forma sahibi olan futbolcu Salih Uçan

9 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mıchy Batshuayı

10 numaralı forma sahibi olan futbolcu Oğuzhan Özyakup

11 numaralı forma sahibi olan futbolcu Gökhan Töre

12 numaralı forma sahibi olan futbolcu Can Bozdoğan

13 numaralı forma sahibi olan futbolcu Atıba Hutchınson

14 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mehmet Topal

15 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mıralem Pjanıc

17 numaralı forma sahibi olan futbolcu Cyle Ların

18 numaralı forma sahibi olan futbolcu Rachıd Ghezzal

20 numaralı forma sahibi olan futbolcu Necip Uysal

21 numaralı forma sahibi olan futbolcu Fabrıce Nsakala

23 numaralı forma sahibi olan futbolcu Welinton Souza

24 numaralı forma sahibi olan futbolcu Domagoj Vıda

28 numaralı forma sahibi olan futbolcu Kenan Karaman

46 numaralı forma sahibi olan futbolcu Serdar Saatçı

77 numaralı forma sahibi olan futbolcu Umut Meraş

90 numaralı forma sahibi olan futbolcu Alex Teıxeıra

‘ını için‘ya bildirdiği 25 kişilik futbolcu kadrosunda yer alan isimler belli oldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. İşte karşınızda Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan 25 kişilik UEFAsinde yer alan futbolcular.