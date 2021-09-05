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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi isimler var? işte UEFA listesi!

Beşiktaş ‘ın Şampiyonlar Ligi maçı için UEFA ‘ya bildirdiği 25 kişilik futbolcu kadrosunda yer alan isimler belli oldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Peki, Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan 25 kişilik UEFA listesinde hangi isimler var? Gelin haberimizde birlikte bakalım.

05 Eylül 2021 Pazar 15:02
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi isimler var? işte UEFA listesi!
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Beşiktaş ‘ın Şampiyonlar Ligi maçı için UEFA ‘ya bildirdiği 25 kişilik futbolcu kadrosunda yer alan isimler belli oldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. İşte karşınızda Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan 25 kişilik UEFA listesinde yer alan futbolcular.

2021 – 2022 yılı sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş kadrosu

  • 30 numaralı forma sahibi olan futbolcu Ersin Destanoğlu
  • 34 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mert Günok
  • 2 numaralı forma sahibi olan futbolcu Valentın Rosıer
  • 3 numaralı forma sahibi olan futbolcu Rıdvan Yılmaz
  • 4 numaralı forma sahibi olan futbolcu Francısco Montero
  • 5 numaralı forma sahibi olan futbolcu Josef De Souza
  • 7 numaralı forma sahibi olan futbolcu Kevın Nkoudou
  • 8 numaralı forma sahibi olan futbolcu Salih Uçan
  • 9 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mıchy Batshuayı
  • 10 numaralı forma sahibi olan futbolcu Oğuzhan Özyakup
  • 11 numaralı forma sahibi olan futbolcu Gökhan Töre
  • 12 numaralı forma sahibi olan futbolcu Can Bozdoğan
  • 13 numaralı forma sahibi olan futbolcu Atıba Hutchınson
  • 14 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mehmet Topal
  • 15 numaralı forma sahibi olan futbolcu Mıralem Pjanıc
  • 17 numaralı forma sahibi olan futbolcu Cyle Ların
  • 18 numaralı forma sahibi olan futbolcu Rachıd Ghezzal
  • 20 numaralı forma sahibi olan futbolcu Necip Uysal
  • 21 numaralı forma sahibi olan futbolcu Fabrıce Nsakala
  • 23 numaralı forma sahibi olan futbolcu Welinton Souza
  • 24 numaralı forma sahibi olan futbolcu Domagoj Vıda
  • 28 numaralı forma sahibi olan futbolcu Kenan Karaman
  • 46 numaralı forma sahibi olan futbolcu Serdar Saatçı
  • 77 numaralı forma sahibi olan futbolcu Umut Meraş
  • 90 numaralı forma sahibi olan futbolcu Alex Teıxeıra

Son Güncelleme: 05.09.2021 15:02
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞampiyonlar LigiOyuncuMaçUEFAKarşılaşmaListe
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