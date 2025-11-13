Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, dört günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanla hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 20:12
Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak planlandı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Gelecek program

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, DÖRT GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA...

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi'den Tokyo'ya: 2 İşitme Engelli Tenisçi Olimpiyat Yolunda
2
Üsküdar Belediyespor EHF Avrupa Kupası'ndan Elendi: 31-34
3
Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor | Talisca ve Szymanski
4
Ebrar Keskin, Çekya'da Altın Madalya Kazandı
5
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz Yeniden Başkan Seçildi
6
İzmir'de Dünyanın En Heyecan Verici Motosurf Şampiyonası Başlıyor
7
Alperen Şengün'ün Çabası Yetersiz Kaldı: Rockets Lakers'a Yenildi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?