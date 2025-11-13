Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak planlandı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Gelecek program

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

