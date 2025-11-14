Beşiktaş, Samsunspor Maçı Öncesi İlk Antrenmanını Salonda Yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi bu sabah salondaki ilk antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:11
Beşiktaş, Samsunspor Maçı Öncesi İlk Antrenmanını Salonda Yaptı

Beşiktaş, Samsunspor Maçı Öncesi İlk Antrenmanını Salonda Yaptı

Antrenman bilgileri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftası kapsamında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı ilk antrenmanla devam etti.

Takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve basına kapalı olan idmanda yaklaşık 1 saat çalıştı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda oyuncular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışmalarına odaklandı.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BU SABAH SALONDA YAPTIĞI GÜNÜN İLK ANTRENMANIYLA DEVAM ETTİ.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gülpınar’dan Süper Kupa Çağrısı: Şanlıurfa Final İçin Hazır
2
Göztepe Kadın Sutopu Malta'da: Conference Cup Elemeleri 14-16 Kasım
3
Ahmet Buğra Kısa Yıldızlar Judo Milli Takım Kampına Davet Edildi
4
VakıfBank’ın Yeni Transferi Helena Cazaute: "Bu Sezon Tüm Kupalar İçin Hazırız"
5
Runkara Yarı Maratonu'nda Hirut Jemberu ve Obadiah Kiplangat Rop öne çıktı
6
UEFA Avrupa Ligi: İlk Hafta Tamamlandı — Lille 2-1 Brann
7
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası: Kadınlar 8 Ekim Ankara, Erkekler 21 Ekim Malatya

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı