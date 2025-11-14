Beşiktaş, Samsunspor Maçı Öncesi İlk Antrenmanını Salonda Yaptı
Antrenman bilgileri
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftası kapsamında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı ilk antrenmanla devam etti.
Takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve basına kapalı olan idmanda yaklaşık 1 saat çalıştı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda oyuncular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışmalarına odaklandı.
