Beşiktaş Sezonu Galibiyetle Açtı

Beşiktaş'tan Sezona Üst Üste Galibiyetle Başlangıç

Büyük Kara Kartal, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor karşısında 2-0'lık galibiyet elde etti. Bu, siyah-beyazlı takımın üst üste 5. kez sezonu 3 puanla açması anlamına geliyor.

Maç Detayları

Beşiktaş, 67. sezonunu kutladığı Süper Lig'de, yeni transferleri Rafa Silva ve Gabriel Paulistanın attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. 2020-2021 sezonundan itibaren toplamda 5 kez, ilk hafta maçından galibiyet ile sahadan ayrıldı.

Geçmiş Performans

Siyah-beyazlı ekip, son 12 sezonun 11'inde ilk hafta galibiyeti alarak, performansını gözler önüne serdi. 2012-2013 sezonunda Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ardından gelen sezonlarda kazanan taraf oldu.

Paulista ve Silva'nın Gollerinin Önemi

Gabriel Paulista, 36. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 679 gün aradan sonra gol atan Paulista, Necip Uysal ile birlikte sahadaki yerini aldı.

Diğer yeni transfer Rafa Silva, 31. dakikada Semih Kılıçsoy'un asistini değerlendirerek skoru 2-0 yaptı. Silva, önceki Süper Kupa maçında da Galatasaray karşısında etkileyici bir performans sergilemişti.

Sakatlıktan Dönüşü ve Rekor Eşitleme

Takımın kaptanı Necip Uysal, 16. sezonunu geçirerek efsane futbolcu Rıza Çalımbay ile forma giyme rekorunu eşitledi. Uysal, 2009-2010 sezonundan itibaren tüm sezonlarda Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.

Kara Kartal bu sezon, hem yeni transferleriyle hem de istikrarlı oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Beşiktaş taraftarları, bu başarılı başlangıcın devamını umut ediyor.