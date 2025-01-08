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Beşiktaş Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:40
Beşiktaş Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamalar doğrultusunda, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Net Global Sivasspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenileme çalışmaları yaptığı belirtildi.

Yoğun Antrenman Programı

Diğer futbolcuların ise, pas ve top kapma çalışmalarının ardından dar alan oyunları ve çift kale maç ile günü tamamladıkları ifade edildi. Bu yoğun antrenman programı, takımın Sipay Bodrum FK karşısında daha güçlü bir performans sergilemesi adına önem arz ediyor.

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçına hazırlıklarını yarın 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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