Beşiktaş, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü, sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapıldı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başladı ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.