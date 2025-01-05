Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Devam Ettiriyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu ilk maçında Net Global Sivasspor ile 7 Ocak Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
İdman Detayları
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İdmanın devamında futbolcular, 5'e 2 çalışmayla performanslarını artırdı ve çift kale maçlarla idmanlarını tamamladı.
Yenilenme Çalışmaları
Ayrıca, Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışmaları yaparak takıma katkı sağladı.
Son Hazırlık
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçı için son hazırlıklarını tamamlayacak.