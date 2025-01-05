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Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçı için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:25
Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu ilk maçında Net Global Sivasspor ile 7 Ocak Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

İdman Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İdmanın devamında futbolcular, 5'e 2 çalışmayla performanslarını artırdı ve çift kale maçlarla idmanlarını tamamladı.

Yenilenme Çalışmaları

Ayrıca, Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışmaları yaparak takıma katkı sağladı.

Son Hazırlık

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçı için son hazırlıklarını tamamlayacak.

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