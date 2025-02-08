Beşiktaş, Sivasspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı: 0-1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki Mücadelede Sivasspor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıda konuk ekip Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 üstünlükle tamamladı.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın 9. dakikasında Charisis’in sol kanattan yaptığı ortada, Simic kaleci Mert Günok ile baş başa kaldı. Simic’in vuruşunu Masuaku engelleyerek topu kaleciye kazandırdı.

11. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi ile Sonko'dan seken top, Fernandes’in önünde kaldı. Fernandes’in sert şutu, kale direğinin yanından auta gitti.

13. dakikada Simic’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moutoussamy, kaleci Mert Günok tarafından son anda kornere çeldildi.

43. dakikada, Masuaku’dan gelen pasla ceza sahası dışından sert bir şut atan Chamberlain, kaleci Ali Şaşal Vural’ı geçemedi ve top kornere gitti.

İlk yarının sonlarına gelindiğinde, Beşiktaş’ın öne geçmesi uzun sürmedi. 43. dakikada Masuaku’nun sol kanattan yaptığı ortada, Emirhan Topçu’nun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural’ın solundan ağlara gitti ve durum 0-1 oldu.

45+4. dakikada Muçi’nin pasında, Fernandes bir kez daha şut denemesinde bulundu fakat kaleci Ali Şaşal Vural, parmaklarının ucuyla topu kornere göndererek büyük bir refleks gösterdi.

Sonuç olarak, karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.