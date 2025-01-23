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Beşiktaş, Solskjaer ile Avrupa Ligi'nde Umutları Tazeliyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti ve umutlarını artırdı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:12
Beşiktaş, Solskjaer ile Avrupa Ligi'nde Umutları Tazeliyor

Beşiktaş, Solskjaer ile Umutları Tazeliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, Beşiktaş için yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte olumlu bir başlangıç oldu. Bu sonuç, siyah-beyazlıların Avrupa'da devam etme umudunu artırdı.

Sezona İyi Başlangıç, Sonrasında Düşüş

Beşiktaş, sezonu Turkcell Süper Kupada Galatasaray karşısında 5-0'lık galibiyetle açtı. Ancak Ekim 2024 itibarıyla yaşanan düşüş, teknik direktör değişikliğini zorunlu kıldı. Solskjaer'in ilk resmi maçı, taraftarları sevindiren bir sonuçla tamamlandı. Yeni yönetimle birlikte, Beşiktaş son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve bu durum moral kaynağı oldu.

Avrupa Ligi'nde Play-off Umudu

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir başlangıç yapan Beşiktaş, 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi ile 9 puan topladı. Kara kartal, 8. haftada Hollanda ekibi Twente ile yapacağı maçı kazanarak lig aşamasını ilk 16'da tamamlamak ve play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.

Solskjaer, Galibiyetle Başladı

51 yaşındaki Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle Beşiktaş'taki görevine etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu durum, Solskjaer'in geçmişte Manchester United ile benzer başarılar elde ettiği günleri hatırlattı.

Rafa Silva ve Rashica'dan Parlak Performans

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Rafa Silva, maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. İki golün asistini yapan Silva, bir gol de kaydetti. Milot Rashica ise 4 ay aradan sonra gol atarak takımına katkıda bulundu.

Svensson'dan Savunmada Güçlü Performans

Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson, Athletic Bilbao maçında gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Rakibinin yıldız oyuncusu Nico Williams ile sık sık karşı karşıya gelen Svensson, defansif anlamda başarılı bir performans sergiledi.

Athletic Bilbao İçin Tarihi Bir Yenilgi

Athletic Bilbao, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol yiyerek en farklı yenilgisini Beşiktaş karşısında yaşadı. İspanyol ekibi, bugüne kadar en az gol yiyen takımlardan biriydi ancak Beşiktaş karşısında bu görüntüsünü kaybetti.

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