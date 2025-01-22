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Beşiktaş, Solskjaer Yönetiminde 4-1’lik Farklı Galibiyetle Başladı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:44
Beşiktaş, Solskjaer Yönetiminde 4-1’lik Farklı Galibiyetle Başladı

Beşiktaş, Solskjaer Yönetiminde Galibiyetle Tanıştı

Pazar günü Beşiktaş'a imza atan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek etkileyici bir başlangıca imza attı. Bu skorla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında puanını 9'a yükseltip play-off şansını artırdı.

UEFA Avrupa Ligi Macerası

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Ajax karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle başlamış, daha sonra Eintracht Frankfurt mağlubiyetinin ardından Olimpik Lyon ve Malmö karşısında galip gelerek puanını 6’ya çıkarmayı başarmıştı. Ancak, Maccabi Tel Aviv ve Bodo/Glimt karşılaşmalarında da şansızlık devam etmişti. Bu seferki performansla, Beşiktaş tanıdık bir galibiyetle sezonun ikinci yarısına merhaba dedi.

Solskjaer Galibiyetle Başladı

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı ilk maçta etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nı dolduran taraftarlarının desteğiyle önemli bir galip geldi. Maç bitiminde taraftarların yanına giden Solskjaer, onlara yumruk şovu yaparak zaferi kutladı.

Rashica Parladı

Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli bir rol üstlenen Milot Rashica, 17. dakikada attığı şık golle takımını öne geçirdi. Üst üste iki gol kaydeden Rashica, 60. dakikada bir gol daha atarak skoru 2-1'e getirdi. 78. dakikada Rafa Silva'nın golüne asist yaptı ve galibiyette kritik öneme sahip oldu.

Rafa Silva ile Etkili Oyun

Rafa Silva, maça damga vuran bir diğer isim oldu. Rashica'nın ilk golünde asist yaparak takım arkadaşını pozisyona sokan Silva, 78. dakikada kendi de bir gol atarak skoru 3-1'e taşıdı.

Joao Mario İlk Golünü Attı

Beşiktaş'ta son dönemlerde performansı tartışılan Joao Mario, Athletic Bilbao karşısında penaltıdan ilk golünü kaydetti. Semih Kılıçsoy'un ceza sahasında düşürülmesi sonrası VAR incelemesiyle verilen penaltıyı soğukkanlı bir vuruşla gole çevirerek skoru 4-1'e taşıdı.

2. Kez 4 Golle Kazandılar

Taraftarlar, bu sezon ikinci kez bir maçta 4 kez gol sevinci yaşama şansına sahip oldu. Daha önce 2. haftada Antalyaspor karşısında 4-0'lık galibiyeti elde eden Beşiktaş, bu kez Athletic Bilbao'yu da 4-1 ile geçti.

Adalı Dönemi Başarılarla Dolu

Beşiktaş, Serdal Adalı başkanlığındaki dönemde oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 29 Aralık 2024'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Adalı, görevi süresince pek çok zorlu rakiple mücadele etti.

Galarreta'nın Kısa Mücadelesi

Athletic Bilbao'da 61. dakikada oyuna giren Ruiz de Galarreta, sahada sadece 6 dakika kalabildi. Sakatlanan oyuncu, 67. dakikada yerini Mikel Vesga'ya bıraktı.

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