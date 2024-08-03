Beşiktaş, Süper Kupa İçin Stadyuma Yola Çıktı

Beşiktaş, Süper Kupa İçin Yola Çıktı

Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti. Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.

Taraftarlar Oyuncuları Uğurladı

Beşiktaş futbol takımını, önemli karşılaşmada uğurlamak üzere stada az sayıda taraftar katıldı. Futbolseverler, takıma desteklerini gösterdi.

Maç Zamanı

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki bu heyecan verici karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Stadyumda her iki takımın taraftarları büyük bir heyecanla maçı bekliyor.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.