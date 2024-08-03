Beşiktaş, Süper Kupa'yı 5-0 ile Kazandı

Beşiktaş, Süper Kupa'nın Yeni Sahibi

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı 5-0 yenerek tarihindeki 3. Süper Kupa zaferini elde etti. Finaldeki bu şanslı başarı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray'ı Farkla Geçtiler

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen maçta Beşiktaş, sarı-kırmızı ekibi hiç tereddüt etmeden dismantle etti. Bu, Beşiktaş'ın düzenlenen Süper Kupa organizasyonunda 2006 ve 2022'den sonraki 3. zaferiydi.

Tarihe Geçen Gol

Yeni transfer Ciro Immobile, maça hızlı bir başlangıç yaptı ve 21. saniyede attığı golle iki takım arasındaki en erken golü kaydetti. Bu gol, Geride bıraktığımız sezonun en erken golü olan Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golü de geçerek tarihe geçti.

Yenilerin Sahneye Çıkışı

Beşiktaş'a katılan Rafa Silva da, Immobile gibi, ilk maçında gol atmayı başardı. 90+1. dakikada skoru 4-0 yapan golü atan Silva ile birlikte, genç yetenek Mustafa Hekimoğlu finaldeki 5. golü kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Van Bronckhorst'un Başarıları

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu zaferle birlikte kariyerinin 7. kupasını kazanmış oldu. Önceki başarılarına Feyenoord ve Glasgow Rangers ile ulaşan Van Bronckhorst, Beşiktaş'la daha nice başarılara imza atmayı hedefliyor.

Galatasaray'a Karşı Tarihi Fark

Beşiktaş, Galatasaray'a karşı 5-0’lık skoru tekrarlayarak en farklı derbi galibiyetlerinden birine daha imza attı. Daha önce bu skoru 1933 ve 1940 yıllarında yakalamıştı.

Özetle

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde gösterdiği etkileyici performansla tarihi bir başarıya daha imza atmış oldu. Hem yeni transferler hem de teknik direktörlerinin başarısıyla, siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon için umut verici bir başlangıç yaptı.