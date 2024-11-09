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Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'e Konuk Oluyor

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Emirhan Topçu ve Ciro Immobile eksik, Moatasem Al Musrati dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:40
Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'e Konuk Oluyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. Haftasında Başakşehir'le Karşılaşıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan bu kritik müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek.

Takımda Eksikler Var

Siyah-beyazlı futbol takımında, kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu durumda Beşiktaş, mücadeleyi eksik kadroyla sürdürmek zorunda kalacak.

Son Durum ve Hedefler

Ligde geride kalan 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 20 puan toplayan Beşiktaş, <>4. sırada yer aldı. Süper Lig'deki son iki müsabakasında Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Cezalı ve Dikkat Edilmesi Gereken Oyuncular

Beşiktaş'ta iki oyuncunun dışında, Moatasem Al Musrati da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligin kalan bölümünde üç kez sarı kart gören Libyalı orta saha oyuncusu, yeni bir kart göstermesi durumunda, 13. haftada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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