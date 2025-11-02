Beşiktaş'ta 2025 İdari ve Mali Genel Kurul Başladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı; Affan Keçeci divan başkanı seçildi, bütçe ve ibralar oylanacak.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:27
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Kongre, İstiklal Marşı ile açıldı ve genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi.

Gündem ve Raporların Sunumu

Kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okunacak; denetim kurulunun raporları üyelerle paylaşılacak. Ardından kulübün üç ayrı dönemine ilişkin ibralara geçilecek.

İbraya sunulacak dönemler: 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemlerinde görev yapan yönetim kurulları ayrı ayrı idari ve mali olarak ibraya sunulacak.

Oylamalar ve Tartışma Bölümü

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından üyelerin oylarına sunulacak oylamalar gerçekleştirilecek. Ayrıca kongrede 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 bütçesi oylanacak.

Gündem maddeleri arasında yer alan diğer bir konu ise eski başkanlardan Hasan Arat hakkında verilen 1 yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımının oylanması olacak.

Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı (sağda) da katıldı.

