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Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Genç yıldızlar kiralık olarak gönderildi

Beşiktaş, Abdülmecid Dönmez ve Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak başka kulüplere gönderdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 00:17
Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Genç yıldızlar kiralık olarak gönderildi

Beşiktaş, kadro planlaması çerçevesinde iki genç oyuncusunu kiralık olarak başka kulüplere gönderdi. Orta saha oyuncuları Abdülmecid Dönmez ve Kerem Atakan Kesgin, 2024-25 sezonunu farklı takımlarda geçirecek.

ABDÜLMECİD DÖNMEZ ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ'NDE

Beşiktaş, Abdülmecid Dönmez'in Adana 01 Futbol Kulübü'ne kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülmecid Dönmez, 2024-25 sezonu sonuna kadar Adana 01 Futbol Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Abdülmecid Dönmez’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın U19 takımında geçen sezon 19 maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu transferin genç oyuncuya düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi açısından önemli bir fırsat sunması bekleniyor.

KEREM ATAKAN KESGİN BANDIRMASPOR'DA

Beşiktaş, bir diğer genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i de Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderdi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar Bandırmaspor’a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te, ikinci devresini ise Sivasspor'da tamamladı ve iki takımda toplam 11 maça çıktı. Bandırmaspor'da daha fazla oynama şansı bularak performansını artırması hedefleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YETENEKLERİNE YENİ FIRSATLAR

Beşiktaş, genç oyuncularının gelişimlerini sürdürebilmeleri ve daha fazla maç tecrübesi kazanmaları için onları kiralık olarak başka kulüplere göndermeye devam ediyor. Abdülmecid Dönmez ve Kerem Atakan Kesgin'in bu sezonu geçirecekleri Adana 01 Futbol Kulübü ve Bandırmaspor'da gösterecekleri performans, gelecekte Beşiktaş kadrosunda daha fazla yer bulmaları açısından önemli olacak.

Abdülmecid Dönmez ve Kerem Atakan Kesgin'in kiralık olarak gönderilmeleri, Beşiktaş'ın genç yeteneklerine olan güveninin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu oyuncuların gelişimlerini sürdürebilmeleri ve tecrübe kazanmaları, Beşiktaş'ın uzun vadeli planlarında önemli bir yer tutuyor. Abdülmecid'in Adana 01 Futbol Kulübü'nde, Kerem Atakan'ın ise Bandırmaspor'da göstereceği performanslar, onların kariyerlerinde yeni bir sayfa açabilir.

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