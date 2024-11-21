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Beşiktaş'ta Muçi'nin Sakatlığı Dikkat Çekti: Gerilme ve Kanama Tespit Edildi

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin Arnavutluk-Ukrayna maçında sakatlandığını duyurdu. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:46
Beşiktaş'ta Muçi'nin Sakatlığı Dikkat Çekti: Gerilme ve Kanama Tespit Edildi

Ernest Muçi'den Kötü Haber

Beşiktaş Kulübü, UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta oynanan Arnavutluk-Ukrayna maçında sakatlanan futbolcusu Ernest Muçi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Kulübün sağlık ekipleri tarafından yapılan değerlendirmede Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Sakatlığın Detayları

Beşiktaş'tan yapılan basın açıklamasında, “Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi’nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Muçi'nin tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından derhal başlanıldığı bildirildi. Futbolcunun durumu, Beşiktaş taraftarları tarafından yakından takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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