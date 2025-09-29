Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi 19 Ekim'de

Kongre ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilecek

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim Pazar günü yapılacak. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kongrenin ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda düzenleneceği ve oturumun 10.30'da başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işleminin başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, görevi 8 yıl sürdürdükten sonra 23 Temmuz'da ayrılmıştı.