Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi 19 Ekim'de

Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi 19 Ekim Pazar günü ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda saat 10.30'da başlayıp 17.00'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:12
Kongre ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilecek

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim Pazar günü yapılacak. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kongrenin ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda düzenleneceği ve oturumun 10.30'da başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işleminin başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, görevi 8 yıl sürdürdükten sonra 23 Temmuz'da ayrılmıştı.

