Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Friedel ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş'ta İki Ayrılık Birden

Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu.

Açıklamanın Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Bu ayrılıklar, Beşiktaş’ın geleceği için yeni bir dönemin habercisi olabilirken, her iki ismin kulübe kattıkları da takdirle anılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.