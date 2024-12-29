Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Başlıyor

Serdal Adalı Beşiktaş'ın Yeni Başkanı

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü genel kurul sonucunda yeni başkanını belirledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, Hüseyin Yücel'i geride bırakan Serdal Adalı, başkanlık koltuğuna oturdu.

Yeni Dönem 2025'e Kadar Sürürecek

Serdal Adalı, Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olağan kongreye kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek. Adalı'nın başkanlık dönemi, kulüpteki önemli değişimlere sahne olacak.

Beşiktaş'ta Üst Üste 5. Başkan

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste beşinci başkan oldu. Daha önceki başkanlar arasında Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) yer alıyordu.

Serdal Adalı Kimdir?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana’da doğmuştur. California eyaletinde üniversite eğitimi almış ve 1984 yılında iş hayatına atılmıştır. Ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji sektörlerinde uluslararası alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Halen, 6 bini aşkın çalışanıyla şirketlerini yönetmeye devam etmektedir.

Ayrıca, Türkiye Jokey Kulübü başkanlığını 2012 yılından bu yana sürdüren Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.