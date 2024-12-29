Beşiktaş'ta Yeni Başkan: Serdal Adalı Seçildi

Beşiktaş Kulübü'nün Yeni Başkanı Serdal Adalı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, Serdal Adalı yeni başkan olarak seçildi. 8 bin 901 oy alarak başkanlık koltuğuna oturan Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'i geride bıraktı.

Seçim Sonuçları ve Oy Dağılımı

Seçim, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve oy sayım işlemi tamamlandı. Adalı, rakibi Yücel'e karşı yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 oy üstünlük sağladı.

Toplamda 25 sandıkta da başarı gösteren Serdal Adalı, 8,901 oy alırken, Hüseyin Yücel 3,637 oyda kaldı. Beşiktaş taraftarı, yeni başkanlarıyla birlikte kulübün geleceğine dair umutlarını tazeliyor.