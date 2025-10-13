Beşiktaş'tan Afyonkarahisar'da Öğrencilere Forma ve Spor Malzemesi

Beşiktaş üyelerinden Afyonkarahisar'da öğrencilere forma desteği

"Bu forma benden sana kardeşim" kampanyası Şuhut'ta hayat buldu

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) BJK Genel Kurul Üyeleri, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu ve 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün başlattığı Bu forma benden sana kardeşim kampanyası çerçevesinde Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilere Beşiktaş formaları ile birlikte futbol, basketbol ve voleybol topları gibi spor malzemeleri hediye edildi. Organizasyon, spor ve kulüp sevgisini erken yaşta aşılamayı hedefledi.

BJK Genel Kurul Üyesi ve İTO Meclis Üyesi Hacı Demir, Anadolu'da kampanyayı ilk olarak Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar'da yapmak istediklerini belirterek, "Onlarla beraber bu güzel etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün miniklerimize hem spor sevgisini hem Beşiktaş sevgisini hem de Atatürk sevgisini taşımak için geldik. Onların gönüllerinde var. Biz bunu daha ateşlemeye geldik. Bugün hepsine birer Beşiktaş forması, futbol, basketbol ve voleybol topları getirdik." dedi.

1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Genç ise etkinlikte eski teknik direktörlerden Önder Karaveli'nin de bulunduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemedi." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve öğrenciler etkinlik sonrası Zafer Meydanı'na yürüdü ve yürüyüşü tamamlayarak Kocatepe'ye çıktı. Etkinlik, hem dostluk hem de farkındalık yaratma amacıyla sonlandırıldı.

Beşiktaş Kulübü üyeleri, Afyonkarahisar'da öğrencilere forma hediye etti. Etkinliğe katılanlar ve öğrenciler, daha sonra Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.