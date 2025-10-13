Beşiktaş'tan Afyonkarahisar'da Öğrencilere Forma ve Spor Malzemesi

Beşiktaş üyeleri, "Bu forma benden sana kardeşim" kampanyası kapsamında Afyonkarahisar Şuhut'ta öğrencilere forma ve spor malzemesi hediye etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 17:23
Beşiktaş'tan Afyonkarahisar'da Öğrencilere Forma ve Spor Malzemesi

Beşiktaş üyelerinden Afyonkarahisar'da öğrencilere forma desteği

"Bu forma benden sana kardeşim" kampanyası Şuhut'ta hayat buldu

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) BJK Genel Kurul Üyeleri, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu ve 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün başlattığı Bu forma benden sana kardeşim kampanyası çerçevesinde Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilere Beşiktaş formaları ile birlikte futbol, basketbol ve voleybol topları gibi spor malzemeleri hediye edildi. Organizasyon, spor ve kulüp sevgisini erken yaşta aşılamayı hedefledi.

BJK Genel Kurul Üyesi ve İTO Meclis Üyesi Hacı Demir, Anadolu'da kampanyayı ilk olarak Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar'da yapmak istediklerini belirterek, "Onlarla beraber bu güzel etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün miniklerimize hem spor sevgisini hem Beşiktaş sevgisini hem de Atatürk sevgisini taşımak için geldik. Onların gönüllerinde var. Biz bunu daha ateşlemeye geldik. Bugün hepsine birer Beşiktaş forması, futbol, basketbol ve voleybol topları getirdik." dedi.

1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Genç ise etkinlikte eski teknik direktörlerden Önder Karaveli'nin de bulunduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemedi." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve öğrenciler etkinlik sonrası Zafer Meydanı'na yürüdü ve yürüyüşü tamamlayarak Kocatepe'ye çıktı. Etkinlik, hem dostluk hem de farkındalık yaratma amacıyla sonlandırıldı.

Beşiktaş Kulübü üyeleri, Afyonkarahisar'da öğrencilere forma hediye etti. Etkinliğe katılanlar ve...

Beşiktaş Kulübü üyeleri, Afyonkarahisar'da öğrencilere forma hediye etti. Etkinliğe katılanlar ve öğrenciler, daha sonra Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Beşiktaş Kulübü üyeleri, Afyonkarahisar'da öğrencilere forma hediye etti. Etkinliğe katılanlar ve...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Hatayspor'un olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca ertelendi
3
Gürcistan, Türkiye maçı hazırlıklarını Kocaeli'de tamamladı
4
Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
5
A Milli Takım, Kocaeli'de Gürcistan Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
6
Devlet Himayesindeki 14 Yaşındaki Mevlüde Tutak, Galatasaray'a Transfer Oldu
7
Kocaelispor Stadına Turka Araç Muayene İsim Sponsorluğu

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi