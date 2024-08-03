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Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şok Yenilgi: 5-0

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:57
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şok Yenilgi: 5-0

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa’nın Yeni Şampiyonu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olarak çıktığı Turkcell Süper Kupa maçında, Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 49. dakikasında, Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi, orta sahadan aldığı topla Barış Alper Yılmaza güzel bir pas attı. Barış, rakip defansı geçerek, Batshuayi'ye tekrar pas vermeye çalıştı. Ancak, Galatasaray kalecisi Mert, tehlikeyi önleyerek topu kornere çeldi.

53. dakikada, Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Gedson Fernandes'in pasında sağ kanatta topu alan Rashica, ceza sahasına doğru ortayı yaptı. Topun sahibi olan Svensson, altıpas önünden çektiği şutla ağları sarstı: 0-2.

59. dakikada, Rashica’nın sağ çaprazdan çektiği şutu Galatasaray kalecisi Muslera, zor anlar yaşatarak çeldi.

81. dakikada, Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile’in pasıyla ceza sahasında top alan Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Immobile, penaltıyı başarıyla değerlendirerek takımını 3-0 öne geçirdi.

90+1. dakikada, Salih Uçan, Onur Bulut’un pasıyla Rafal Silva'ya güzel bir pas gönderdi ve Silva topu ağlarla buluşturdu: 0-4.

90+2. dakikada, Beşiktaş’ın son golü geldi. Rafa Silva’nın asistinde Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 0-5’e taşıdı.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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