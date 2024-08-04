Beşiktaş'tan Galatasaray'a Tepki: 'Edebinizle Sevinin'

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Nitelikli Cevap

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenmenin ardından, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon yaptığı "Salıncak" paylaşımına bir kez daha tepki gösterdi.

Sosyal Medya Üzerinden Tepki

Siyah-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal'ı salıncağa koymaya kimsenin gücü yetmez. Bir dahakine edebinle sevin." ifadesiyle Galatasaraylılara göndermede bulundu. Atatürk'ün Bağlantısı

Açıklamada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile olan bağlarına da değinildi. Beşiktaş’ın, vatanına ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını vurgulayan kulüp, "Kendi iç sorunlarını örtbas etmek isteyenlerin yaptığı saygısızlıklar Türk sporuna zarar vermektedir" dedi.

Yönetimden Özür Açıklaması

Galatasaray yetkilileri, bahsedilen paylaşımın ardından özür dileyerek, "Bir çalışanlarının hazırladığı içerikten dolayı gönderiyi kaldıracağız" demişti. Ancak Beşiktaş, kendisini özür dileme konumuna düşürmeyeceklerinin altını çizdi. Son Söz: 'Şerefinle Oyna'

Beşiktaş, "Her taraftar takımının maçını heyecanla bekler, kazanmasını hayal eder. Biz, takımımızın nasıl oynaması gerektiğini deklare ediyoruz: 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan'. Herkes bu şiarımıza dikkat etmelidir; bir dahakine edebinle sevin." diyerek mesajını sonlandırdı.