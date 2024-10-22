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Beşiktaş'tan Genç Kaleciye Profesyonel Sözleşme

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:57
Beşiktaş'tan Genç Kaleciye Profesyonel Sözleşme

Beşiktaş, Genç Kaleciyle Anlaştı

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, genç oyuncunun gelişim sürecinin 2019-20 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de devam ettiğini belirtti.

Sözleşme Hakkında Açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz," ifadeleri kullanıldı.

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