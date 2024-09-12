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Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv Maçına Dair Açıklama

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Maccabi Tel Aviv maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:07
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv Maçına Dair Açıklama

Beşiktaş’tan Maccabi Tel Aviv Açıklaması

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi’nde 28 Kasım’da gerçekleştirecekleri Maccabi Tel Aviv karşılaşması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Lobilerini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak," ifadelerini kullandı.

Çanakkale Ziyareti

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile birlikte Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret eden Yücel, Beşiktaş bayrağını dalgalandıran derneklerin önemine değindi. "Dernekleri, Beşiktaş'ı layıkıyla temsil ettikleri için önemsiyoruz," dedi.

Hayaller ve Hedefler

Yücel, Süper Lig performanslarına ilişkin "Bu sene var bir hayalimiz. Güzel bir başlangıç yaptık ama ayaklarımızı yere basarak ilerlemek istiyoruz," ifadelerini kullandı. Trabzonspor ile oynanacak olan zorlu maçın önemine de vurgu yaptı.

Transfer Süreci

Transfer süreçlerine de değinen Yücel, "Şu an bir tek Amartey ile görüşüyoruz. Bir aksilik çıkmazsa transfer dönemi kapanmadan anlaşmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Dernek Ziyareti ve Hediye

Yücel ve Uçar, visitleri sırasında 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaretin sonunda Yücel, dernek başkanı Metin Ablak'a anlamlı hediyeler verdi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3)...

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3) ile Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği ile 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti. Yücel burada yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecekleri maçla ilgili, "Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak." dedi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3)...

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3) ile Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği ile 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti. Yücel burada yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecekleri maçla ilgili, "Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak." dedi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3)...

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3) ile Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği ile 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti. Yücel burada yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecekleri maçla ilgili, "Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak." dedi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3)...

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3) ile Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği ile 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti. Yücel burada yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecekleri maçla ilgili, "Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak." dedi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3)...

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sol 2), Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar (sol 3) ile Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği ile 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti. Yücel burada yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecekleri maçla ilgili, "Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak." dedi.

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