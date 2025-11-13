Beşiktaş'tan Rafa Silva İzin Açıklaması — 15 Kasım'a Kadar Görüşme İzni

Beşiktaş'tan Rafa Silva için izin açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere kulüpten 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediğini açıkladı.

Basın toplantısı planı

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi. Toplantıda, özellikle profesyonel futbolcu Rafa Silva'nın kulüpteki geleceği ve Futbol A Takımı'nın gündemindeki diğer konuların ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulüpten izin istediği kaydedildi.

