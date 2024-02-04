Beşiktaş'tan VAR açıklaması: TFF'ye bizzat iletti

Siyah-Beyazlı kulübün resmi açıklamasında, 29 Ocak 2024 tarihinde oynanan EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçında yaşanan bir penaltı kararının VAR incelemesi sonucunda iptal edilmesine ilişkin başvurularının sonuçsuz kaldığı belirtildi. Beşiktaş'ın TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na yaptığı başvuruda, pozisyonun incelenmesi ve hakem kararının değiştirilmesi için yapılan VAR tavsiyesinin gerekçesinin açıklanması talep edildi.

KARARLAR KAMUOYUNDA SORU İŞARETLERİ BIRAKTI





Aynı açıklamada, Beşiktaş'ın daha önce oynadığı Adana Demirspor maçındaki benzer bir pozisyonda VAR hakeminin neden hakemi uyarıp inceleme yapmadığına dair de bir açıklama istendiği ifade edildi. Siyah-Beyazlı kulüp, futbolun adalet mekanizması için hakemlerin oyunun gerçek aktörleri olduğunu vurgulayarak, üst üste yaşanan benzer kararların kamuoyunda soru işaretleri bıraktığını belirtti.

Beşiktaş'ın, hakem-VAR standartlarının net bir şekilde belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanması gerektiğini düşündüğü de açıklamada yer aldı. Kulüp, bilgilendirme taleplerine TFF'den bir dönüş beklediğini ifade etti.