Beşiktaş taraftarı Ertem Şener'e tepki gösterdi! Ertem Şener'in Dortmund maçı tahmini siyah beyazlı taraftarları sinirlendirdi

TV 100 programında yayınlanan spor programı VAR Odası’nın sunucusu Ertem Şener, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı öncesinde skor tahmini yaptı. Beşiktaş’ın maç sonunda Borussia Dortmund’a 3-1 kaybedeceği tahminini yapan Şener, Beşiktaş taraftarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Ertem Şener’in Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı hakkındaki tahmini ve Beşiktaş hakkında yaptığı yorumlar sebebiyle siyah beyazlı taraftarlar Twitter üzerinden #ErtemSeneriİstemiyoruz etiketiyle tecrübeli sunucuya tepkisini gösterdi.

Beşiktaş ile Borussia Dortmund maçının EXXEN’de yayınlanması nedeniyle Beşiktaş taraftarı karşılaşmayı Ertem Şener’in anlatmaması ile ilgili olarak Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulundu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45’te Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.