Beşiktaş teknik direktörü Santos'tan Türkiye itirafı!

Beşiktaş teknik direktörü herkesi şaşırttı! Tüm detaylar haberimizde.

Beşiktaş teknik direktörü Santos'tan Türkiye itirafı!
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Beşiktaş teknik direktörü Santos açıklamalarıyla şaşırttı! Bomba gibi açıklamalar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEKNİK DİREKTÖRDEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR

Siyaz beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos adil bir skor aldıklarını, birçok şansları olmalarına rağmen gol attıklarını ve hak ettikleri galibiyeti aldıklarını söyledi. 24. haftada ev sahibi Beşiktaş Trabzonspor'u konuk etti ve 2-0'lık galibiyetle maçı tamamladı. Santos son maçlarda 7-8 gol fırsatı yakalasalar da gol atamadıklarını söyleyerek şu açıklamaları yaptı; 'Bu karşılaşmada daha az şans yakaladık ama gol attık. Adil bir skor oldu, takımı tebrik ederim. Hak edilen bir galibiyetti. Oyuncularımızı kutlarım. 

santos'tan süper lig açıklamaları

Kazandığımız için çok mutlu olsak bile ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Daha çok çalışıp devam etmek gerekiyor. Trabzonspor'un yakaladığı pozisyonlarda basit hatalar oldu. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bizim düşündüğümüz strateji de işe yaradı. Olumlu devam etti. Maça göre strateji belirlemeye çalışıyorum. Oyunculara güvenim her zaman tam olacak. Süper Lig kaliteli lig, çoğu takım iyi mücadele içinde. Süper Lig dünyadaki diğer insanların düşüncelerine göre çok daha kaliteli. Maçlar yüksek tempolu ve git gelli. Takım boyları bazen uzun olabiliyor. Büyük liglerdeki oyuncuların burada oynaması zor. Bazı yerlerde buradaki tempo yok.' 

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