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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: "Şansları yaratamadık"

Beşiktaş, Twente maçında kaybetti; Solskjaer yeterli gol fırsatları bulamadıklarını dile getirerek güven aşılamaya vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 01:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 01:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: "Şansları yaratamadık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Açıklamaları

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenilerek organizasyona veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yetersiz Gol Fırsatları

Solskjaer, karşılaşmada topa daha fazla sahip olduklarını belirterek, "Asıl önemli nokta daha fazla gol şansı yakalamaktı. İki takıma da beraberlik yaramıyordu. Maalesef kazanmak için yeterli şansları yaratamadık. Yediğimiz golden önce kornerden öne geçebilirdik. Fırsatlar yakaladık ama yeterli değildi." ifadelerini kullandı.

Hücum Oyunu ve İstikrar Vurgusu

51 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda daha iyi olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmayı öğrenmeliyiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. İstikrar sağlamak ve bu oyuncu grubuna uygun planı bulmak zorundayız. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Rafa Silva'nın Sakatlığı

Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın 60. dakikada oyundan alınmasının sebebine de değinen Solskjaer, "Rafa Silva'nın maçtan önce kalçasında ağrıları vardı. O cesur bir oyuncu. Oynamak istedi. Maçın ilerleyen bölümlerinde oyunu kontrol etmekte zorlandık ve bu değişikliği yapmak zorunda kaldık." şeklinde yanıtladı.

Tutku ve Performans

Solskjaer, Athletic Bilbao'ya karşı 4-1'lik galibiyete kıyasla daha zayıf bir performans sergilediklerinin altını çizerek, "Futbol böyle bir oyun. Tutku olması lazım. O maça göre kötü oynadık. Rakibin golünden önce 2 fırsat yakaladık. Gol atınca işlerin değişmesi küçük nüanslarla belli oluyor. Bu maçı kazanmak için doğru paslarla oynamamız gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Duygusal Kontrol ve Gelecek Planları

Karşılaşmanın sonunda duygusal davranarak uzun toplar denemelerinin eleştirisini yapan Norveçli teknik adam, "Duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Son 10 dakikada gol atmak için çabaladık. Daha hızlı paslarla topu daha doğru yerlere ulaştırmamız lazım. bunu öğrenmek zorundayız. Oyunculara inanç ve güven aşılamak zorundayız." şeklinde konuştu. Ayrıca, Solskjaer, ara transfer döneminde kadroya yeni oyuncular katma planları olduğunu belirterek, duygusal hareket etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

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