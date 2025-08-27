DOLAR
Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Djalo, Juventus'tan transfer edildi; geçen sezon Porto'da 17 maçta 2 gol attı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:33
Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Resmi açıklama ve oyuncunun kariyer öyküsü

Beşiktaş Kulübü, Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında: "Nihai transferi hususunda Juventus ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e geçen Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

Porto'da geçen sezon kiralık forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

