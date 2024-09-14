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Beşiktaş, Trabzon'da Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:51
Beşiktaş, Trabzon'da Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş Futbol Takımı Trabzon'a Varış Yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşmak üzere Trabzon'a geldi. Takım, özel bir uçakla Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

Kafile Otel'e Geçti

Siyah-beyazlı kafile, Havalimanı'ndan otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. İlgili hazırlıklar kapsamında, oyuncular otel önünde bekleyen taraftarlarla etkileşimde bulundu. Taraftarlarla Buluşma

Otel önünde sabırsızlıkla bekleyen Beşiktaş taraftarları, futbolcularla forma imzalatmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Bu sıcak karşılaşmalar, takımın moralini artırdı.

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