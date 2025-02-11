Beşiktaş, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yoğun Kar Altında Antrenman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı futbolcular, 1 saat 45 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Yeni Transfer ve Dönüşler

Beşiktaş'ın yeni transferi Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo, takımla ilk antrenmanına çıkarken, geçici transfer sözleşmesi sonlandırılarak siyah-beyazlılara geri dönen Amir Hadziahmetovic de çalışmada yer aldı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.