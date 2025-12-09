Beşiktaş, Trabzonspor Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenman İçeriği
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, kondisyon ve taktik odaklıydı.
Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer oyuncular ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla antrenmana başladı; idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
