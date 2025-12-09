DOLAR
Beşiktaş, Trabzonspor Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. hafta deplasmanında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah antrenmanıyla başladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:27
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman İçeriği

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, kondisyon ve taktik odaklıydı.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla antrenmana başladı; idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

