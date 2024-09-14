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Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Öncesi Tüm Detaylar

Beşiktaş, Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maç yarın saat 20:00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:10
Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Öncesi Tüm Detaylar

Beşiktaş ve Trabzonspor Karşılaşması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelerek ligdeki serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Müsabakanın Detayları

Karşılaşma, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve maçın hakemliğini Ali Şansalan üstlenecek.

Beşiktaş'ın Durumu

Beşiktaş, ligde oynadığı 3 karşılaşmayı kazanarak 9 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, milli maçlar sonrası Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'un İşleri

Trabzonspor ise bu sezonki 2 maçından sadece berberlik ile ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz ekibinin 3. hafta müsabakası, Avrupa kupasındaki mücadele nedeniyle ertelendi. Şenol Güneş, kariyerinin 5. kez Trabzonspor’un teknik direktörlüğüne getirildi. Güneş, daha önce 2015-2019 ve 2022-2023 sezonlarında Beşiktaş'ta da görev almıştı.

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