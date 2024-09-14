Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.
Son Hazırlıklar
Siyah-beyazlı ekibin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti ve ardından taktiksel çalışmayla sona erdi.
Uçuş Bilgileri
Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 16.30'da Trabzon'a hareket edecek.