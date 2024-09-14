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Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maça hazır. Bugün yapılan antrenmanla hazırlıklar sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:16
Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Son Hazırlıklar

Siyah-beyazlı ekibin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti ve ardından taktiksel çalışmayla sona erdi.

Uçuş Bilgileri

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 16.30'da Trabzon'a hareket edecek.

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