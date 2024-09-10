Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hızla Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından hazırlıklarına tekrar hız verdi.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanın başlangıcında kondisyon çalışmaları ile ısınan takım, ardından taktik egzersizlere geçiş yaptı.

Çift Kale Maç ile Tamamlandı

Açıklamalara göre, antrenman pas çalışmalarıyla başladı ve hem takım uyumunu artırmak hem de oyun stratejilerini geliştirmek amacıyla dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenman ile Trabzonspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına devam edecek.