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Beşiktaş transfer bombasını patlattı: Fabrizio Romano'yu renklerine bağladı

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı: Fabrizio Romano'yu renklerine bağladı
Takımların transfer süreçleri hızla devam ederken Beşiktaş herkesi şoke etti! O ismi sessiz sedasız kadrosuna ekledi! Tüm detaylar haberimizde.

Önümüzdeki Süper Lig sezonu için takımlar önemli isimleri kadrolarına katmaya devam ediyor. Beşiktaş sessiz sedasız o ismi aldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TAN SESSİZ SEDASIZ TRANSFER HABERİ

Bütün takımlar transfer süreçlerine hızla devam ederken Beşiktaş bir süredir sessizdi. Ancak bu sessizliğin sebebi öğrenildi. Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu, Fenerbahçe Dusan Tadic'i aldıktan sonra Beşiktaş Lyanco ile anlaşma imzaladı. 

beşiktaş o ismi sessiz sedasız kadrosuna aldı

Sosyal medya üzerinden yapılan haberlere göre Southampton takımı ile Beşiktaş arasında dört senelik anlaşma tamamlandı. Önümüzdeki gün Lyanco'nun ülkeye gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Lyanco 26 yaşında ve stoper olarak futbol kariyerine devam ediyor. Beşiktaş ünlü futbolcuya 5 milyon Euro ödeme yapacak. Lyonco geçtiğimiz sezon 21 tanesi Premier Lig olarak toplam 30 maça çıktı ve 1 gol 2 asisti futbol kariyerine yazdırdı.

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