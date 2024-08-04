Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı Farklı Geçti

Büyük Başlangıç: Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Bu kupa güzel bir müjdedir. Önemli olan bundan sonraki ligdir." dedi.

Müjdeli Sezon Başlangıcı

Arat, Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu belirterek, "Sıkıntılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetime geldiğimiz 8 ay içinde 2 kupa kazandık. Bu sadece sezon başlangıcıdır. Bugün 11. kupamızı kazandık ve Süper Kupa'daki rekor Beşiktaş'a geçti." ifadelerini kullandı.

Teknik Ekip ve Oyunculara Teşekkür

Başkan Hasan Arat, teknik ekip ve oyunculara teşekkür ederken, "Bugünün en büyük transferi Mustafa Hekimoğlu idi. Onu takip edin. Ciro Immobile de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu takım oyunu çok iyi çalıştılar ve iyi bir kamp dönemi geçirdiler." dedi.

Sakin ve Temkinli Olunmalı

Geçmişte Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma da değinen Arat, Beşiktaş camiasının daima centilmenlik göstermesi gerektiği üzerine konuştu. "Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Beşiktaş, sahada gerekeni yapar ve bu galibiyeti vakur bir şekilde yaşar," dedi.

Beşiktaş'ın, lig ve Avrupa kupasında planlı ve temkinli bir ilerleme sergilemesi gerektiğini belirten Arat, eksiklerin tamamlanacağını ve transfer sisteminin sürdüğünü de ekledi. Futbolcuların cezasını sahada verdiklerini vurgulayarak, camiasına olan gururunu yineledi.

"Umarım sezon boyunca taraftar desteğimizi devam ettiririz," diyerek taraftar birlikteliğinin önemine de dikkat çekti.