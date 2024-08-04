Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı Farklı Geçti

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı kazandı. Başkan Hasan Arat önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:24
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı Farklı Geçti

Büyük Başlangıç: Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Bu kupa güzel bir müjdedir. Önemli olan bundan sonraki ligdir." dedi.

Müjdeli Sezon Başlangıcı

Arat, Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu belirterek, "Sıkıntılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetime geldiğimiz 8 ay içinde 2 kupa kazandık. Bu sadece sezon başlangıcıdır. Bugün 11. kupamızı kazandık ve Süper Kupa'daki rekor Beşiktaş'a geçti." ifadelerini kullandı.

Teknik Ekip ve Oyunculara Teşekkür

Başkan Hasan Arat, teknik ekip ve oyunculara teşekkür ederken, "Bugünün en büyük transferi Mustafa Hekimoğlu idi. Onu takip edin. Ciro Immobile de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu takım oyunu çok iyi çalıştılar ve iyi bir kamp dönemi geçirdiler." dedi.

Sakin ve Temkinli Olunmalı

Geçmişte Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma da değinen Arat, Beşiktaş camiasının daima centilmenlik göstermesi gerektiği üzerine konuştu. "Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Beşiktaş, sahada gerekeni yapar ve bu galibiyeti vakur bir şekilde yaşar," dedi.

Beşiktaş'ın, lig ve Avrupa kupasında planlı ve temkinli bir ilerleme sergilemesi gerektiğini belirten Arat, eksiklerin tamamlanacağını ve transfer sisteminin sürdüğünü de ekledi. Futbolcuların cezasını sahada verdiklerini vurgulayarak, camiasına olan gururunu yineledi.

"Umarım sezon boyunca taraftar desteğimizi devam ettiririz," diyerek taraftar birlikteliğinin önemine de dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!