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Beşiktaş Turkcell Süper Kupa Maçına Hazır

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:44
Beşiktaş Turkcell Süper Kupa Maçına Hazır

Beşiktaş, Süper Kupa İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, yarın Galatasaray ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği antrenmanda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

İlk olarak basına kapalı gerçekleştirilen pas çalışması ile başlayan idman, taktik organizasyonlarla sürdü. Kulüp başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Sakat Oyuncular

İdmanda sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan ve Serkan Emrecan Terzi yer almadı. Diğer bir sakat oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov ise takımdan ayrı bir çalışma düzenledi.

Maç Bilgileri

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı....

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı....

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı....

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı....

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı....

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı....

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı....

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

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