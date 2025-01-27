Beşiktaş, Twente ile Maç Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Twente Maçının Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında, Hollanda'nın Twente takımıyla 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına start verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Son oynanan Onvo Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme idmanı için salonda çalışırken, diğer oyuncular ise kondisyon ve taktik çalışmalarına katıldı.

Antrenmanın ısınma koşuları, pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapma ile başladığı, sonrasında yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Beşiktaş, Twente maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.