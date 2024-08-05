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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri Play-Off Turu'nda Rakibini Bekliyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Partizan ve Lugano eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:10
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri Play-Off Turu'nda Rakibini Bekliyor

Beşiktaş'ın Avrupa Macerası Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda önemli bir eşleşmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Sırbistan'ın Partizan takımı ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında oynanacak olan maçın kazananıyla karşılaşacak.

Rakip Kim Olacak?

Bu kritik turda rakibini belirleyecek olan maç, Beşiktaş'ın Avrupa'daki ilerleyişi için büyük önem taşıyor. Futbolseverler, Partizan ve Lugano arasında yapılacak karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.

Beşiktaş'ın Hedefi

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa arenasında daha ileriye gitmek ve tarihi başarılar elde etmek adına mücadele etmekte kararlı. Takımın teknik ekibi ve futbolcular, bu zorlu süreçte en iyi performanslarını sergilemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

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