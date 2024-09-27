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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a Mağlup Oldu

Siyah-beyazlılar, Ajax karşısında 4-0'lık mağlubiyetle Avrupa yolculuğuna kötü bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 00:22
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a Mağlup Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Kötü Başladı

Siyah-beyazlı futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasındaki ilk maçında Hollanda'nın Ajax takımıyla karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede 4-0'lık ağır bir yenilgi alarak, Avrupa'daki serüvenine şanssız bir başlangıç yaptı.

Maçın Detayları

Karşılaşmada Ajax'ın gollerini 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51. ve 73. dakikada Mika Godts, ve 55. dakikada Kenneth Taylor kaydetti. Beşiktaş, organizasyondaki bir sonraki maçında 3 Ekim'de Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ajax ise aynı tarihte Slavia Prag'a deplasmanda mücadele edecek.

İlk Mağlubiyet

Bu sezon süper ligde oynadığı maçlarla Beşiktaş, 9. karşılaşmasında ilk mağlubiyetini almış oldu. Şimdiye dek 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda sağladıkları başarıyı sürdüremedi.

Tarihi Bir Yenilgi

Beşiktaş, son olarak 251 gün önce 20 Ocak'ta Pendikspor'a karşı 4-0 mağlup olmuştu. Bu yenilgiyle birlikte, siyah-beyazlılar, taraftarlarını tekrar hayal kırıklığına uğrattı.

Ajax Kabusu

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 7. karşılaşmasında yine sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Önceki karşılaşmalarında da sadece 3 gol atabilen siyah-beyazlılar, Ajax karşısında toplamda 18 gol yemiş durumda.

Van Bronckhorst'ün Şansı Yok

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax'a karşı çıktığı 6. maçta yine galibiyet elde edemedi. Feyenoord, Rangers ve Beşiktaş ile Ajax'a karşı oynadığı tüm maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

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