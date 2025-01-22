Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 Geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Farklı Galibiyetle İlgiyi Üzerine Çekti

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Beşiktaş, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao karşısında 4-1'lik etkileyici bir galibiyet alarak sahadan ayrıldı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş, üstün bir oyun sergilemeyi amaçladı. 51. dakikada, Rafa Silva'nın pasıyla sağ kanatta hızla ilerleyen Rashica, topu ceza sahasına gönderdi. Ancak, Penaltı noktasının birkaç metre önünde Rafa Silva'nın şutunu kaleci Agirrezabala müthiş bir refleksle önledi.

54. dakikada, Gedson Fernandes’in pasıyla ceza sahasına giren Rashica’nın çaprazdan sert vuruşunu Unai Nunez son anda müdahale ederek kornere gönderdi ve bu net fırsatı boşa çıkardı.

60. dakikada Beşiktaş öne geçti. Muçi'nin pasıyla hareketlenen Rafa Silva, kaleci Agirrezabala’yı geçerek topu kale önüne çıkardı. Altıpasın dışındaki Rashica, zorlu pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-1

78. dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı artırdı. Al-Musrati’nin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Rashica’nın ceza sahasına yaptığı orta sonucunda, Rafa Silva’nın şutu kalecinin müdahalesiyle yüksek bir şekilde havalanırken, Portekizli oyuncu çizgi üzerinde topa ikinci kez dokunarak ağları sarstı: 3-1

90+1. dakikada Beşiktaş, ceza sahasında Semih Kılıçsoy’un müdahale sonrası yere düşmesiyle penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası hakem Julian Weinberger, pozisyonu izleyerek Serrano’nun faul yaptığını belirleyerek beyaz noktayı gösterdi.

90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Joao Mario, topu kaleciyle ayrı köşelere göndererek durumu 4-1 yaptı.

Sonuç itibarıyla, Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ndeki iddiasını sürdürdü.