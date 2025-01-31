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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Twente'ye 1-0 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti ve 28. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 01:35
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Twente'ye 1-0 Mağlup Oldu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Hüzün Verici Veda

Siyah-beyazlı futbol takımı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son haftasında Hollanda'nın Twente takımına deplasmanda 1-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan maçta, Twente'nin galibiyetini getiren golü 76. dakikada Daan Rots kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, gruptaki 5. yenilgisini alarak toplamda 9 puanda kaldı ve Avrupa kupalarından elendi.

Beşiktaş'ın Performansı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. İlk 24'e giremeyen siyah-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etmiş oldu. Takım, bu dönemde 10 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Twente'nin Başarısı

Öte yandan Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde son 2 maçını kazanarak play-off turu oynamaya hak kazandı. 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak puanını 10 yapan Hollanda ekibi, organizasyonda 23. sırada yer aldı ve play-off mücadelesi verecek.

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