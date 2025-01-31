Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti: Twente'ye 1-0 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Elendi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, grup aşamasındaki son maçında Hollanda'nın Twente takımına 1-0 yenilerek, Avrupa kupalarına veda etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın her iki yarısında da etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, karşılaştığı zorlu rakibi karşısında istediği sonucu alamayınca turnuvaya veda etti.

Böylece Beşiktaş, Avrupa'daki sezonuna noktayı koyarak, gelecek yıl için hedeflerini yeniden gözden geçirme zamanı geldiğini gösterdi.